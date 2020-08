Arrestaties in Utrecht Overvecht na oproepen tot rellen

De politie heeft in de Utrechtse wijk Overvecht drie mensen aangehouden. De arrestaties volgen op oproepen op sociale media om samen te komen bij winkelcentrum Gagelhof om te gaan rellen, meldt RTV Utrecht.

De politie maakte niet bekend waarom de verdachten zijn opgepakt. In de wijk is de politie nadrukkelijk aanwezig, niet alleen bij het winkelcentrum, maar ook op andere plaatsen.

In de berichten op sociale media staat dat men de rellen van gisteravond in de wijk Kanaleneiland wil overtreffen. De situatie zou nog redelijk rustig zijn.

Vernielingen

Gisteravond en vannacht veroorzaakten zo'n 250 jongeren rellen in de wijk Kanaleneiland. Er werd met vuurwerk gegooid, een winkelpui werd vernield en er werden bushokjes gesloopt. Ook werd een auto in brand gestoken. Achttien mensen zijn opgepakt. De politie trad terughoudend op om escalatie te voorkomen.

Volgens buurtbewoners kwam het overgrote deel van de relschoppers van buiten de wijk.

De afgelopen avonden en nachten was het ook onrustig in de Haagse Schilderswijk. Vanavond controleert de politie in het centrum van Den Haag bromfietsen en scooters. Een politiewoordvoerder wil niet bevestigen of de bromfietscontrole te maken heeft met de rellen in de Schilderswijk.