Bekende Sovjet-nieuwslezer en 'senior kameraad' Igor Kirillov overleden

De bekendste nieuwslezer van de Sovjet-Unie, Igor Kirillov, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was decennialang het gezicht van de staatstelevisie en daarmee ook spreekbuis van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie.

Kirillov presenteerde ruim twintig jaar hét nieuwsprogramma van de staatstelevisie, Vremya ('Tijd'). Zo informeerde hij kijkers onder meer over benoemingen en overlijdens in de top van de Communistische Partij, de Olympische Zomerspelen in Moskou van 1980 en de kernramp in Tsjernobyl in 1986. Ook was hij de stem bij talloze militaire parades en andere ceremonies.

Dit is Kirillov in actie in 1985: