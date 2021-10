Baldwin tegen jagende pers: 'Halyna Hutchins was mijn vriend'

Acteur Alec Baldwin heeft voor het eerst op camera gesproken over de dood van Halyna Hutchins, de cameravrouw die bij filmopnames door hem is doodgeschoten. In een video op entertainmentsite TMZ spreekt Baldwin van een vreselijke gebeurtenis. Hij zegt dat hij voortdurend contact heeft met Hutchins' familie en noemt de omgekomen vrouw "mijn vriend".

Van een echt interview is geen sprake; de video is opgenomen aan de kant van de weg. Baldwin zegt daarin dat hij en zijn gezin door paparazzi zijn achtervolgd en dat zijn kinderen huilend in de auto zitten, maar dat hij "uit beleefdheid" een paar vragen beantwoordt. Baldwins vrouw probeert hem nog van het gesprek af te houden. Aan het einde vraagt de acteur de jagende fotografen om zijn familie met rust te laten.

Baldwin gebruikte op 21 oktober bij opnames voor de film Rust een revolver waarvan hij dacht dat die ongeladen was. Hutchins werd dodelijk geraakt, regisseur Joel Souza raakte gewond. Het politieonderzoek richt zich op de twee mensen die verantwoordelijk waren voor de wapens op de set van de western. Niemand is vooralsnog aangeklaagd.

In de video zegt Baldwin verder dat hij ervan uitgaat dat Rust nooit wordt voltooid. Op vragen over het politieonderzoek of zijn eigen toekomst gaat hij niet in. Wel zegt hij dat hij "zeer geïnteresseerd" is in mogelijke maatregelen om het gebruik van wapens op filmsets te beperken.