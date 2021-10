Kramer en Bergsma duiken tijdens NK afstanden op bij schaatsmarathon in Twente

Kramer en Bergsma doen mee aan schaatsmarathon in Enschede - NOS

Kramer twijfelt dus nog of hij zondag aan de start zal staan van de 10 kilometer. Bergsma gaat die wedstrijd zeker rijden.

"Een marathon levert tocht wel iets meer duurvermogen op dan een 3 kilometer in een trainingswedstrijd. Het zal op korte termijn niet meteen rendement geven, maar straks hopelijk wel", legt Kramer zijn keuze uit bij het AD. "Ik ga nu kijken hoe ik van deze inspanning herstel en dan besluit ik wat ik zondag ga doen met de tien kilometer."

En dat terwijl de NK afstanden in Heerenveen ook bezig zijn. Zondag staat de 10 kilometer op het programma, maar dat weerhield zowel Kramer als Bergsma er niet van om even naar Enschede te reizen voor nog een wedstrijd.

Jordy Harink heeft in Enschede de tweede KNSB cup van het seizoen gewonnen. Dat deed de 22-jarige marathonschaatser onder toeziend oog van Sven Kramer en Jorrit Bergsma, die niet als toeschouwers aanwezig waren, maar ook meededen aan de schaatsmarathon.

Irene Schouten hoopte ook in Enschede nog de marathon te schaatsen, maar zij redde het niet meer. Haar gewonnen 3.000 meter eindigde pas tegen de klok van 18.00 uur, dus ze kwam tijd tekort om nog naar Twente te rijden.

Zonder Schouten in het peloton wist Marijke Groenewoud de marathon te winnen. Ineke Dedden eindigde werd tweede, maar nam wel de lZij nam de leiderstrui over. Lisa van der Geest eindigde als derde.

Vorige week werd in Amsterdam de eerste marathon in de KNSB Cup in 602 dagen verreden.