Loting KNVB-beker: Feyenoord naar Twente, PSV ontvangt Fortuna

Feyenoord gaat in de tweede ronde van de KNVB-beker op bezoek bij FC Twente. Dat heeft de loting uitgewezen. Het is het meest aansprekende affiche.

De Rotterdamse club is een van de vijf clubs uit de eredivisie die Europees actief is en dus waren ze vrijgeloot voor de eerste ronde.

PSV ontvangt Fortuna Sittard, Ajax speelt in de Johan Cruijff Arena tegen de amateurs van Barendrecht, Vitesse treft Sparta in Arnhem en AZ moet het in Alkmaar opnemen tegen Heracles Almelo.

Het is ook zeker dat er na de winterstop nog minimaal één amateurclub in het bekertoernooi zit. Achilles Veen lootte namelijk tegen DVS'33 uit Ermelo.

Op 14, 15 en 16 december nemen de Nederlandse clubs het tegen elkaar op.

Bekijk hieronder de complete loting van de tweede ronde van de KNVB-beker.