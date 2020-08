Zoekactie naar vermiste man in de Maas gestaakt

De zoekactie naar een drenkeling bij de Limburgse plaats Reuver is gestaakt. De politie gaat ervan uit dat de man is overleden en start morgen een bergingsactie.

De man zou aan het begin van de avond de Maas in zijn gegaan en niet meer boven zijn gekomen, meldt de politie. De drenkeling is nog niet gevonden. "Maar na zoveel uur is de kans dat we de persoon levend naar boven halen niet meer aanwezig", zegt een politiewoordvoerder.

Verschillende hulpdiensten zochten in de Maas: