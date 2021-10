Malaise Barcelona duurt ook zonder Koeman voort, gelijkspel tegen Alavés

Gerard Piqué kon niet verder - ANP

FC Barcelona heeft ook zonder Ronald Koeman punten laten liggen in La Liga. Drie dagen na de nederlaag bij Rayo Vallecano, waarna de Nederlander op straat werd gezet, kwam de Catalaanse ploeg thuis tegen Deportivo Alavés niet verder dan 1-1. Een halfvol Camp Nou verwelkomde zaterdagavond voormalig linksback Sergi Barjuan als nieuwe (tijdelijke) trainer. Gespannen en verwachtingsvol keken slechts 37.000 Catalanen uit naar een duel waarin er wellicht een ommekeer zou zijn. Waarin Barça ander spel zou laten zien, of meer doelpunten op z'n minst. Het zou tegen de nummer 16 van La Liga toch mogelijk moeten zijn? Veel wijzigingen had Sergi niet aangebracht ten opzichte van het team dat eerder in de week onderuitging bij Rayo Vallecano. Memphis Depay stond in de basis, de geblesseerde Frenkie de Jong was afwezig en Luuk de Jong keek vanaf de bank toe.

Interim-trainer Sergi Barjuan

In de eerste drie kwartier werd langzaam maar zeker duidelijk dat van een nieuw elan of frisse wind echter geen sprake was. De bal werd weer eindeloos rondgespeeld van man tot man, zonder dat er een afmaker gevonden werd. Het opvallendste moment voor rust was het wisselen van spits Sergio Agüero. De Argentijn bleef eerst lang op de grond liggen, ogenschijnlijk met problemen aan zijn luchtwegen en werd vervolgens naar de kant gehaald. Het was pas de tweede wedstrijd in de basis voor Agüero, die na zijn overgang van Manchester City afgelopen zomer lang met blessureleed kampte. Depay Kort na rust leek Depay dan toch de ommekeer in te zetten. Met een fraaie actie en een mooie uithaal van net buiten het zestienmetergebied schoot hij de verlossende 1-0 binnen. Maar niet veel later, nog geen drie minuten, toverden de bezoekers een prachtige aanval op de mat met Luis Rioja die koelbloedig Marc-André ter Stegen omspeelde en binnenschoot: 1-1.

Sergio Agüero

Depay kreeg nog mogelijkheden, schoot één keer tegen de paal, maar in de 70ste minuut was er weer slecht nieuws; Gerard Piqué kon niet verder. Wat de ploeg daarna ook probeerde, een zege zat er niet meer in. Barcelona blijft steken op de negende plaats met zestien punten uit elf duels, acht minder dan aartsrivaal Real Madrid.