AZ wint met hangen en wurgen van hekkensluiter PEC Zwolle

AZ heeft in eigen huis een zwaarbevochten zege geboekt op PEC Zwolle. De Alkmaarders wisten een 0-2 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning, maar makkelijk ging dat zeker niet.

De hekkensluiter nam brutaal de leiding in Alkmaar. De wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg of een voorzet van Mark Pabai viel precies goed op het hoofd van PEC-aanvaller Mees de Wit.

Drie keer De Wit

Nog geen tien minuten later deed het duo Pabai/De Wit hetzelfde kunstje gewoon nog een keer. Weer scoorde De Wit met het hoofd (0-2), AZ was gewaarschuwd. Het signaal werd al snel opgepikt door de thuisploeg, want een minuut later was het raak aan de andere kant.

Wéér een doelpunt van een 'De Wit', maar dit keer was het Dani de Wit die voor AZ de aansluitingstreffer maakte. Van een saaie start was allerminst sprake in Alkmaar en de thuisploeg nam daarna de regie in handen.

Het moest ook wel tegen de hekkensluiter, want de ploeg van trainer Pascal Jansen, kent een pijnlijke statistiek: maar liefst vijf van de negen duels heeft het verloren, evenveel als vorig jaar in een heel seizoen.