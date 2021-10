Zaalvoetballers Hovocubo stunten met plaatsing voor eliteronde Champions League

De zaalvoetballers van Hovocubo zijn voor het eerst in de historie doorgedrongen tot de laatste zestien in de Champions League. Door in het hol van de leeuw de afsluitende poulewedstrijd van gastheer Mostar SG te winnen (4-1), is een plek in de zogeheten eliteronde veiliggesteld.

Het team uit Hoorn wist vooraf dat het alleen aan een zege op de kampioen van Bosnië-Herzegovina genoeg had om door te stoten, om niet afhankelijk te zijn van andere resultaten.

Met twee treffers kort achter elkaar van Mats Velseboer en Soufian Charraoui werd een gaatje geslagen, waarna de thuisclub ook snel weer aansluiting vond.

Eliteronde begint 30 november

Keeper Dave Stet werd de grote uitblinker aan Hoornse zijde, toen zijn ploeg na rust steeds meer onder druk werd gezet. Maar met de grote risico's die de Bosniërs namen, vielen er steeds meer gaten achterin.

Dankzij Abdessamad Attahiri en wederom Velseboer viel de knappe overwinning uiteindelijk toch ruim uit en gaat Hovocubo woensdag in de koker voor de loting van de volgende ronde. Wederom wordt er vanaf 30 november in poules verder gespeeld, waarna de groepswinnaars zich voor het finaletoernooi plaatsen.