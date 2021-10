Openda bezorgt Vitesse op valreep zege, na bijna heel duel tegen tien Friezen

Loïs Openda heeft Vitesse een zwaarbevochten zege bezorgd op Heerenveen (1-2). De aanvaller boog een achterstand op de valreep om in een Arnhemse zege en was verantwoordelijk voor een snelle rode kaart van tegenstander Ibrahim Dresevic.

Met een harde kopbal in de extra tijd bezorgde Openda zijn ploeg de vijfde plaats in de eredivisie. Een moeizame zege die tekenend is voor een team dat moeilijk scoort.

Zonder de creatieve impulsen van de uit de selectie verbannen Oussama Tannane gaat het een stuk moeizamer met Vitesse dan in de succesvolle vorige jaargang. Al vallen de resultaten niet eens heel erg tegen, met een plek in de subtop en zelfs nog zicht op overwintering in de Conference League.

Geen Veermannen

Bij de thuisploeg hakte het gemis van de geblesseerde Joey Veerman er zichtbaar in. Naams- en dorpsgenoot Henk werd gepasseerd en met Dresevic was door eigen toedoen maar kort beschikbaar.

De verdediger begon niet scherp aan het duel, waarna Openda hem bij een slordig moment de bal ontfutselde. Dresevic greep zijn tegenstander daarop bij het shirt, voor scheidsrechter Martin van den Kerkhof reden om direct rood te trekken in de negende minuut.