Nederlandse korfballers voor de achtste keer op rij Europees kampioen

De ploegen gingen er stevig in en onder luide toejuichingen van het publiek nam het thuisland een 3-1 voorsprong. Even dreigde het treffen te fysiek te worden. Olav van Wijngaarden incasseerde namens Oranje zelfs twee keer geel voor een elleboog en een duw.

Beide grootmachten bereikten met gemak de finale. Zo rolde Nederland Duitsland op in de halve eindstrijd met liefst dertig goals verschil. In de beginfase van de finale bleek België echter andere koek.

De Nederlandse korfballers hebben in de achtste editie van het EK ook voor de achtste keer de Europese titel in de wacht gesleept. In de kolkende Arena in Antwerpen werd België verslagen: 21-17.

Nederland nam de regie over, maar bij een 6-5 stand na het eerste kwart in het voordeel van de titelverdediger was alles nog mogelijk. In het tweede kwart draaide Oranje de duimschroeven aan en vervolgens ging het snel. Bij rust was de voorsprong tot 13-7 opgelopen.

België weigerde op te geven en door toedoen van uitblinkster Julie Caluwé (zes treffers) werd het gat niet meer groter.

Echt spannend werd het daarna ook niet meer, dat gaf de gelegenheid om in de slotminuut de afscheid nemende Celeste Split een publiekswissel te geven. De 31-jarige Haagse won met Nederland drie WK's, vier EK's en twee keer de World Games.