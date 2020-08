PSV en Vitesse spelen gelijk; Malen maakt na acht maanden rentree

PSV en Vitesse hebben in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijkgespeeld. In Eindhoven maakte Donyell Malen na acht maanden zijn rentree in het eerste van PSV.

PSV en Vitesse spelen gelijk in oefenduel bij rentree Malen - NOS

Malen stond aan de kant sinds december, toen hij een zware knieblessure opliep in een competitieduel met Feyenoord. Tegen Vitesse ging hij, volgens afspraak, na een half uur naar de kant. De stand in het met een beperkt aantal toeschouwers gevulde Philips-stadion was op dat moment 1-0 voor Vitesse. Verdediger Danilho Doekhi had de Arnhemmers na zes minuten al op voorsprong gekopt. In de tweede helft tekende Cody Gakpo met een fraai afstandsschot voor de gelijkmaker. Duitse trainers De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt liet Mauro Junior opnieuw als linksback starten. De Braziliaan is van origine een aanvallende middenvelder. Nick Viergever viel na rust in, maar moest zich al na drie minuten geblesseerd laten vervangen. Vitesse maakte vooral voor rust een sterke indruk. De nieuwe coach Thomas Letsch liet zijn aanwinsten Loïs Openda, Maximilian Wittek en Jacob Rasmussen starten.

Blije Malen Malen zou aanvankelijk maar een kwartiertje meedoen, maar liet zich pas na een half uur wisselen. "Ik ben heel blij om weer op het veld te staan", sprak de aanvaller.

Malen na rentree: 'Heel blij om weer op het veld te staan' - NOS

"Het was mijn eerste wedstrijd, dus dan is het kijken hoe het gaat. Ik ben pijnvrij gebleven, nu gaan we het verder opbouwen."

AZ verliest van Monaco AZ ging thuis met 2-0 onderuit in een oefenwedstrijd tegen AS Monaco. De Alkmaarders konden niet echt een vuist maken tegen de Monegasken; de doelpunten kwamen van Aleksandr Golovin voor rust en Ben Yedder een kwartier voor tijd Calvin Stengs en Ron Vlaar ontbraken door blessures bij AZ, dat over een kleine twee weken serieus aan de bak moet in de tweede voorronde van de Champions League tegen het Tsjechische Viktoria Pilzen. Het was de vierde nederlaag in de vijfde oefenwedstrijd voor het team van trainer Arne Slot.