Waarom Litouwen straf krijgt omdat Taiwan op bezoek komt

Een grote delegatie uit Taiwan was deze week in Europa voor een handelsmissie. En dat ligt gevoelig. China ziet Taiwan als afvallige provincie. Wie ook maar een beetje de indruk wekt Taiwan als onafhankelijk land te behandelen, krijgt het met Peking aan de stok. Dat overkomt nu Litouwen, omdat zij Taiwan toestaan een officieuze ambassade te openen.

Geen 'echte' ambassade dus, en Litouwen erkent Taiwan ook niet officieel als land. Maar het kantoor met vertegenwoordiging opent wel onder de beladen naam 'Taiwan'. Een unicum in Europa. En dus kwam er meteen reactie uit Peking, vertelt Gabrielius Landsbergis, de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken. "Eerst riepen ze hun ambassadeur terug, toen wilden ze dat wij onze ambassadeur ook terugtrokken. Die zit nu dus thuis. En toen volgde economische sancties."

Het goederentransport per trein naar Litouwen werd stopgezet en het Litouwse bedrijfsleven kan het in China voorlopig vergeten. Maar daar laat Landsbergis zich niet door intimideren. "Als landen als Litouwen zwichten voor dit soort pestgedrag, dan geef je landen als China er een instrument bij om tegen hun vijanden in te zetten."

Drones cadeau

Tijdens het handelsbezoek deed Taiwan Litouwen onder andere een aantal drones cadeau, om te helpen met de grensbewaking. Volgens Ming-shin Kung, minister van economische ontwikkeling in Taiwan, een logisch vervolg op de bestaande relatie.

"Sinds vorig jaar hebben Taiwan en de Europese landen elkaar hulp aangeboden voor de coronacrisis", vertelt hij. "Wij hebben mondkapjes en medische apparatuur aangeboden, daar krijgen we vaccins voor terug. Dat is elkaar helpen."

"Politiek gezien betekent dit veel voor ons", zegt Matas Maldeikis, lid van het Litouwse parlement. "We kunnen banden aangaan met Taiwan, een economisch sterk land met een hoge technologische ontwikkeling. We kunnen samenwerken. Zo laten we zien dat geen enkel land in de wereld kan dicteren met wie je overeenkomsten sluit of handelsbetrekkingen aangaat.

Verwantschap met Taiwan

Als klein buurstaatje van een dreigende supermacht voelt Litouwen zich met Taiwan verwant. "Als we Taiwan kwijtraken, gaat dat ook onze nationale veiligheid aan", zegt parlementslid Maldeikis. "Het is een domino-effect, dat ook de Litouwse grens bereikt. Rusland kan hier hetzelfde doen als China met Taiwan."

"Onze buitenlandse politiek is deels gebaseerd op onze inzichten over botsingen tussen autoritaire, agressieve machten en democratische landen", legt minister Landsbergis uit. "Daarom steunen we bijvoorbeeld ook de oppositie in Wit-Rusland en Rusland. Door de omstandigheden hier ondersteunen we vrijheid, omdat we er zelf ook zo van afhankelijk zijn."

Steun van EU

Vanaf december komt de Europese Unie ook met nieuwe wetgeving. Die moet lidstaten beschermen tegen economische pesterijen.