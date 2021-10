Gemakzuchtig Ajax loopt schade op, weer op dat gevreesde kunstgras van Heracles

Ze hadden gewaarschuwd moeten zijn. Slechts een van de laatste vijf ontmoetingen is daar nu door de Amsterdammers gewonnen, nota bene in de jaren waarin het rijke Ajax een ongekende dominantie aan het opbouwen is in de Nederlandse competitie.

Het was ook verre van een aansprekend tussendoortje, vier dagen voor het duel met Borussia Dortmund. De Duitse topploeg, die eerder met een galavoorstelling verslagen werd in de Champions League. En dan volgde er ook nog die 5-0 tegen PSV.

Ajax is tegen duur puntenverlies aangelopen in de eredivisie. De Amsterdammers speelden op bezoek bij Heracles op hun dooie akkertje, alsof die doelpunten vanzelf wel zouden vallen. Met 0-0 kwam de regerend kampioen uiteindelijk zelfs goed weg.

De vechtlust van Heracles was bewonderenswaardig, met soms overtredingen op het randje. En een beetje geluk, bijvoorbeeld toen de VAR scheidsrechter Jeroen Manschot toch niet naar de kant riep nadat Ajacied Revyne Rensch binnen het strafschopgebied op zijn voet werd gestaan.

De thuisclub loerde intussen ook op zijn kansen. En die kwamen er zowaar. Lisandro Martínez was veel te nonchalant in duel met Delano Burgzorg, die daarna vanuit een moeilijke hoek voor succes ging. Rai Vloet, die in een veel betere positie stond, werd over het hoofd gezien door de gretige buitenspeler.

Mats Knoester kopte rakelings naast uit een hoekschop. En Noah Fadiga had in de tweede helft een treffer op zijn schoen, vrij voor Remko Pasveer.

Hakje van Klaassen

Misschien was een voorsprong ook wat te veel van het goede, want over de hele wedstrijd was Ajax wel iets sterker. Maar echt grote kansen werden er op een kopbal van Sébastien Haller in de handen van Janis Blaswich na niet gecreëerd. Tot in de slotfase het besef doordrong dat die bevrijdende treffer niet vanzelf op het bord zou komen.