Slordige Van Gerwen met de schrik vrij, Zonneveld grote verrassing in kwartfinale

Het duel in de AFAS Live in Amsterdam ging gelijk op, want hoewel Zonneveld de derde leg van Anderson wist af te pakken, leverde hij direct daarna zijn eigen leg in. Pas bij 4-4 kon hij weer toeslaan: hij brak Anderson en mocht zelf beginnen voor de wedstrijd. Dat deed Zonneveld, gesteund door veel Nederlandse fans, met verve. Met een 102-finish besliste hij het duel.

Niels Zonneveld heeft bij de World Series of Darts Finals opnieuw weten te stunten. Na zijn zege op Dave Chisnall van vrijdagavond (6-3), versloeg hij Gary Anderson in de achtste finales (6-4).

Dirk van Duijvenbode kwam geen moment in de wedstrijd tegen wereldkampioen Gerwyn Price. Nadat hij pijlen had gemist om op een 2-1 voorsprong te komen, ging het helemaal mis voor de Nederlander die vorig jaar zo'n goed jaar doormaakte.

Van Duijvenbode gooide wel hoge scores, maar Price was simpelweg net iets scherper. De darter uit Wales gunde de Nederlander slechts één leg, maar won vervolgens overtuigend: 6-2.

Vincent van der Voort wist ook niet de kwartfinales te bereiken. Hij speelde een kansloze wedstrijd tegen de Welshman Jonny Clayton: 6-1. Het stond al snel 5-0. Van der Voort pakte vervolgens een leg, kreeg pijlen op 5-2, maar Clayton maakte een einde aan de wedstrijd door dubbel 8 te raken.

Slechts drie geplaatste spelers over

Zondag worden de kwartfinales, de halve finales en de finale gespeeld. Voor de winnaar ligt 82.860 euro klaar. Opvallend is dat er nog maar drie geplaatste spelers over zijn, want buiten Van Gerwen, Clayton en titelverdediger Price sneuvelden alle deelnemers met een beschermde status vroegtijdig.

Na dit toernooi in Amsterdam volgen nog twee toernooien voordat het WK van start gaat: The Grand Slam of Darts en The Player Championship Finals.

Het WK in Londen begint op 15 december en duurt tot en met 3 januari.