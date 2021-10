Darter Zonneveld kwartfinalist na nieuwe stunt: ook Anderson wordt verslagen

Niels Zonneveld heeft bij de World Series of Darts Finals opnieuw weten te stunten. Na zijn zege op Dave Chisnall van vrijdagavond (6-3), versloeg hij Gary Anderson in de achtste finales (6-4).

Het duel in de AFAS Live in Amsterdam ging gelijk op, want hoewel Zonneveld de derde leg van Anderson wist af te pakken, leverde hij direct daarna zijn eigen leg in. Pas bij 4-4 kon hij weer toeslaan: hij brak Anderson en mocht zelf beginnen voor de wedstrijd. Dat deed Zonneveld, gesteund door veel Nederlandse fans, met verve. Met een 102-finish besliste hij het duel.

Vincent van der Voort wist niet de kwartfinales te bereiken. Hij speelde een kansloze wedstrijd tegen de Welshman Jonny Clayton: 6-1. Het stond al snel 5-0. Van der Voort pakte vervolgens een leg, kreeg pijlen op 5-2, maar Clayton maakte een einde aan de wedstrijd door dubbel 8 te raken.

Later op de avond komen er nog drie Nederlanders in actie. Dirk van Duijvenbode ontmoet wereldkampioen Gerwyn Price en de laatste wedstrijd van de avond is een Nederlands onderonsje tussen Michael van Gerwen en Maik Kuivenhoven.