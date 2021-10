Juventus speelt verloren seizoen na rampweek, De Roon redt punt voor Atalanta

Juventus lijkt nu al bezig aan een verloren seizoen. Door een nederlaag bij Hellas Verona (2-1) is de recordkampioen van Italië in zes dagen tijd liefst acht punten kwijt.

Matthijs de Ligt zag vanaf de bank dat Giovanni Simeone, de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego, al binnen een kwartier twee keer had gescoord. Eerst met wat geluk, toen hij een rebound precies voor zijn voeten kreeg, maar even later met een schitterende knal van afstand.

Waar Juventus een rampweek beleeft, kan Simeone zijn geluk niet op met zes competitiegoals in zes dagen tijd.