Doden gemeld bij massaprotesten in Sudan

In Sudan zijn grote mensenmenigtes de straat op gegaan om te demonstreren tegen de militaire staatsgreep van maandag. Ze riepen legerleider generaal Burhan op af te treden en de macht over te dragen aan een burgerregering. Volgens artsen zijn daarbij zeker drie doden gevallen.

De protesten waren georganiseerd door prodemocratische groepen. Vanochtend had het leger in de hoofdstad Khartoem versperringen opgeworpen op bruggen en op hoofdwegen. In het centrum stonden grote groepen gewapende militairen.

De VS en de VN hadden Burhan gewaarschuwd geen geweld tegen de demonstranten te gebruiken, maar dat gebeurde volgens de artsen toch. Alle drie de doden zouden zijn gevallen in Sudans grootste stad Omdurman. Volgens de artsen werden ze doodgeschoten. Er zouden ook 38 mensen gewond zijn geraakt.

Het Sudanese leger ontkent te hebben geschoten op betogers. Wel hebben kogels een politieman verwond, zei een woordvoerder op de staatstelevisie.

Bashir

Twee jaar geleden kwam door massaprotesten na dertig jaar een einde aan het repressieve bewind van Omar al-Bashir. Er werd een overgangsregering geïnstalleerd waarin het leger en burgergroepen de macht deelden.

Maandag maakten de militairen onverwacht een eind aan de overgangsregering, en installeerden een militaire junta onder leiding van generaal Burhan. Volgens Burhan moest hij ingrijpen omdat er door groeiende politieke tegenstellingen een burgeroorlog dreigde. Vermoed wordt echter dat hij de machtsoverdracht aan een burgerregering wilde voorkomen. Die overdracht stond over een maand gepland.

Sinds maandag wordt elke dag gedemonstreerd tegen de militairen. De demonstranten nemen geen genoegen meer met een machtsdeling. Ook groeit de internationale druk op de militairen om afstand te doen van de macht.

Een speciale gezant van de VN is in Sudan om met de militairen en de democratische oppositie over een oplossing te praten.