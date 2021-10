Onrust door nieuwe tatoeage-regels: 'Hij blijft nu met lelijke creatie rondlopen'

'Tattoo Bob' in Rotterdam - ANP

Tattoo-artiesten krijgen vanaf 1 januari te maken met veel nieuwe regels. Die regels komen uit de koker van zowel het ministerie van Volksgezondheid als de Europese Unie. Met nog twee maanden om zich voor te bereiden, leiden de wijzigingen op dit moment tot veel onduidelijkheid in de branche, zeggen tattoo-ondernemers tegen de NOS. De meest ingrijpende wijziging is het verbod op het gebruik van allerlei stoffen bij het tatoeëren. Dat leidt er in eerste instantie toe dat tatoeëerders straks vooral geen blauwe en groene inkt meer mogen gebruiken, mogelijk volgen er later nog andere kleurpigmenten. De chemische stoffen in de inkt kunnen kanker of genetische mutaties veroorzaken, zegt het Europese Chemische Agentschap. Het nieuwe verbod heeft grote gevolgen, ook voor deze tattoo-studio in Utrecht.

Hier moeten ze verplicht stoppen met kleurtatoeages. "Het heeft hele grote gevolgen voor ons." - NOS

Pas complicaties bij 'bewegen' van inkt Mensen met een kleurentatoeage hoeven zich volgens het Europese Chemische Agentschap niet meteen zorgen te maken. Het risico op complicaties door de chemische stoffen geldt eigenlijk pas wanneer deze inktkleuren zich 'bewegen' naar andere organen in het lichaam. Bijvoorbeeld wanneer iemand een tatoeage laat verwijderen; het inktpigment kan zich op dat moment naar een ander gebied in het lichaam verplaatsen waardoor het in de bloedbaan terecht kan komen.

Het verbod op de inktkleuren kwam voor veel ondernemers in de branche als een verrassing, zegt tattoo-artiest Amanda Remmington. "Vanuit de Nederlandse overheid hoorde je niemand over het verbod op de kleuren, maar de Europese verandering was wel te zien op het nieuws." Remmington, die haar eigen tattoo-shop in Boekel heeft, gebruikt de straks verboden kleuren geregeld in haar creaties. Ze begrijpt weinig van de Europese beslissing om ze te verbieden. "Mijn collega's en ik hebben nog nooit klachten gehad. De enige kleur die irritatie zou kunnen opwekken is rood." Dat vindt ook dermatoloog Sebastiaan van der Bent, die in het Alrijne Ziekenhuis in Leiden gespecialiseerd is in tatoeages. "Het verbieden van groen en blauw is niet goed onderbouwd en wat gaan de alternatieven worden?", zo zei hij eerder tegen Omroep West.

Nog meer nieuwe regels Uit een brief van het Ministerie van Volksgezondheid blijkt dat er komende jaren ook aanscherpingen van de Nederlandse regels aan zitten te komen. Zo gelden er vanaf januari strengere hygiëneregels. De behandelruimte waar de tatoeage wordt gezet, moet een gescheiden ruimte worden van de rest van de tattooshop. En op de langere termijn krijgen de ondernemers waarschijnlijk te maken met een verhoging van de minimumleeftijd voor een tatoeage (die is nu 16 jaar, of 12 jaar met toestemming van de ouders), en een strengere opleidingseis om het beroep uit te oefenen.

'Cover-up' van een tatoeage Dat allerlei stoffen nu niet meer mogen, is ook tegen het zere been van Timen, van Blue Root Tattoo in Assen. Hij benadrukt dat tatoeages voor veel mensen een lang lopend project zijn. Dat de regels nu plotsklaps veranderen, leidt ertoe dat sommige tatoeages volgens hem niet afgemaakt kunnen worden. "In onze zaak zijn we op dit moment bezig met een cover-up, een soort reparatie van een tattoo waar de klant niet helemaal blij meer mee is." Timen is nu bang dat er niet genoeg tijd meer is om klanten met dit soort verzoeken te helpen. "Na elke sessie moet je de huid namelijk twee maanden rust geven. Om helemaal klaar te zijn hebben we eigenlijk nog drie of vier sessies nodig, dat gaan we niet halen voordat de nieuwe regels in gaan.'' Geen mooie cover-up dus. "Deze persoon blijft met een lelijke tattoo rondlopen.''