Vlekkeloos was het niet tegen Twente, maar PSV wint wel weer

Na Yorbe Vertessens snelle 1-1 was PSV de baas en Eran Zahavi maakte zijn eerste doelpunt sinds 30 september. Vlak voor de pauze begon PSV weer te knoeien en Ramiz Zerrouki poeierde de bal in de kruising: 2-2.

Nieuw PSV-gestuntel leidde bijna tot de 2-3 van Vlap. Daarna sloeg PSV toe met twee goals uit de rebound, van Vertessen en Carlos Vinícius. Bij beide treffers was er twijfel of het doelpunt zou tellen, na een harde charge op doelman Jeffrey de Lange bij de 3-2 en een buitenspelsituatie bij de 4-2, maar de VAR greep niet in.

De Braziliaan Vinícius, die nog niet had gescoord voor de Eindhovenaren, had de smaak te pakken en maakte vijf minuten later de 5-2. Voor Twente dreigde een grotere nederlaag, maar invallers Maxi Romero en Mauro Júnior misten.

19 tegentreffers

In elf wedstrijden scoorde PSV 27 keer, maar het is het aantal tegentreffers dat zorgen moet baren in Eindhoven: 19. Slechts één eredivisionist kreeg er meer tegen: Cambuur Leeuwarden incasseerde 25 doelpunten, mede door de eerdere 9-0 in Amsterdam.