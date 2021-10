Schippers breekt met Bennema en Papendal: 'Zat niet meer op mijn plek'

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet helemaal meer op mijn plek was op Papendal. Niet per se de locatie, maar wel qua bond. Dus ik heb gekozen om mijn eigen weg in te slaan", verklaart Schippers.

Atlete Dafne Schippers heeft opnieuw afscheid genomen van haar trainer Bart Bennema. De 29-jarige sprintster traint straks niet meer op Papendal maar ergens anders in Arnhem en in Haarlem.

Schippers over breuk met Bennema: 'Samenwerking bracht ons niet waar we op hoopte' - NOS

Onder de hoede van Bennema groeide Schippers uit tot een wereldtopper. Na de Olympische Spelen Spelen van 2016 (waarop ze vijfde werd op de 100 meter en zilver won op de 200 meter) verliet ze Bennema en ging ze trainen onder de Amerikaan Rana Reider. Dat werd geen succes en eind 2018 keerde ze terug naar Bennema.

Schippers kampt al jaren met rugproblemen en deed op de Spelen van dit jaar niet mee aan de 100 meter, op de 200 meter greep ze naast een finaleplaats. "Het is niet makkelijk om met zo'n groot rugprobleem samen te werken", stelt Schippers.

"Uiteindelijk heeft die samenwerking niet gebracht waar we op gehoopt hadden. Bart heeft mij nu ook geholpen in het proces richting Wigert en hij is enthousiast over deze jongens."