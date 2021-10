BMX'ster Laura Smulders imponeert en blijft in race voor eindzege wereldbeker

Met een imponerende inhaalrace heeft Laura Smulders zaterdag in het Turkse Sakarya de zevende en voorlaatste wereldbeker op haar naam geschreven. Ze blijft in de race voor de eindzege. Zondag is de laatste race, eveneens in Sakarya.

"The gate wasn't great", reageerde Laura Smulders achteraf in goed Engels. Ze kwam niet geweldig uit de startblokken. "Maar ik wist dat ik de snelste was op de baan, dus ik bleef jagen."

Ze keek op het laatste rechte eind tegen de rug aan van de Amerikaanse Felicia Stancil. "En ik deed het weer, ik haalde haar in. Ik ben blij met deze zege, nummer 22."

80 punten

Smulders won vorig weekeinde ook al in Turkije, waarmee ze haar teller op 21 wereldbekerzeges bracht. Om de eindzege op te eisen, iets dat ze al vier keer eerder presteerde, moet ze nog 80 punten goedmaken op de Colombiaanse Mariana Pajón. Haar zusje Merel Smulders, die brons won bij de Spelen in Tokio dit jaar, werd zaterdag vierde en staat zesde in het wereldbekerklassement.

Bij de mannen doen in Turkije geen Nederlanders mee. Ze speelden al een bijrol in de strijd om de wereldbeker.