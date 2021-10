De uitzending van 30 oktober

Gedupeerden in de toeslagenaffaire protesteerden in het voorjaar op de Dam in Amsterdam - ANP

Gemeenten niet blij met nieuwe toeslagenregelingen Het kabinet trekt nog eens 1,3 miljard voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Die regeling komt bovenop de huidige hersteloperatie, die volledig is vastgelopen. Dat klinkt goed, maar de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn niet blij en vragen de Tweede Kamer in te grijpen. Wethouder Peter Heijkoop (CDA) uit Dordrecht is namens de VNG te gast in de studio.

Komen cadeaus voor feestdagen op tijd aan in Nederland? Wie dacht de de problemen met containers uit China nu wel voorbij zouden zijn, komt bedrogen uit. Het tegendeel is waar: vlak voor Sinterklaas en Kerst zijn de containerprijzen juist torenhoog en is het nog maar de vraag of alle cadeautjes op tijd aan zullen komen. Wat is er aan de hand en gaan we ooit weer voor een habbekrats spullen uit China kunnen bestellen?