Jongen (14) komt om door koolmonoxide in Den Haag

De drie ontruimde woningen zijn gelucht en na nieuwe metingen vrijgegeven. Nog onduidelijk is waardoor de hoge concentratie koolmonoxide was veroorzaakt.

De politie en de brandweer rukten vanmiddag uit naar het appartementencomplex na een melding dat iemand onwel was geworden. Dat bleek een 14-jarige Hagenaar te zijn. Metingen wezen uit dat er er een hoge concentratie koolmonoxide in de woning was.

In Den Haag heeft een koolmonoxidevergiftiging het leven geëist van een jongen van 14. Hij werd vanmiddag onwel aangetroffen in een appartement aan de Melis Stokelaan.

Koolmonoxide, ook wel "de stille moordenaar" genoemd omdat je niets ruikt, komt vrij in slecht geventileerde ruimtes. Ouderwetse geisers of kachels zijn berucht, maar het gas kan ook vrijkomen bij cv-ketels waarvan de luchttoevoer of rookafvoer niet goed geregeld is. Symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid, benauwdheid, in elkaar zakken, duizeligheid en het verliezen van het bewustzijn.