Nieuwe stunt blijft uit voor Van de Zandschulp, geen finaleplaats in Sint-Petersburg

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het ATP-toernooi in Sint-Petersburg. De Kroaat Marin Cilic blies zaterdag het sprookje van de Nederlander uit in twee sets: 6-3, 6-3.

De 26-jarige Veenendaler verraste in de kwartfinales nog door titelverdediger Andrej Roeblev, de nummer 6 van de wereld, uit te schakelen.

Een dag later bleek Cilic, de nummer 35 van de wereldranglijst, duidelijk sterker. Hij behield zijn opslagbeurten gemakkelijker dan Van de Zandschulp, die zijn derde servicegame inleverde.

Medische timeout

Bij de stand 2-5 nam de Nederlander een medische timeout omdat hij zich niet lekker voelde. De 33-jarige Cilic liet zich niet van de wijs brengen door het oponthoud. Hij brak Van de Zandschulp vroeg in de tweede set opnieuw en gaf hem geen enkele kans om het tij te keren.

Door het succes in Rusland stijgt de Nederlander naar plaats 61 van de ATP-ranglijst. De keerzijde: Van de Zandschulp mistte de start van het kwalificatietoernooi voor het masterstoernooi in Parijs, dat zaterdag begon.