Vogelgriep nu ook in Noord-Holland, 107.000 kuikens geruimd

Opnieuw is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Dit keer gaat het om een vleeskuikenbedrijf in Grootschermer, niet ver van Alkmaar. De 107.000 kuikens worden gedood. Een pluimveebedrijf in de buurt wordt voor de zekerheid vergrendeld.

Eerder deze week werd ook al vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf in Zeewolde (Flevoland). Ook daar zijn de vogels geruimd. Die ontdekking was voor demissionair minister Schouten aanleiding om een landelijke ophokplicht in te stellen voor commerciële pluimveehouders. Zij moeten hun kippen voorlopig binnenhouden om verspreiding van het virus te beperken.

Luchtwegproblemen

Bij de boer in Grootschermer vertoonden dieren in een van de drie stallen gisteren de eerste verschijnselen van vogelgriep, meldt NH Nieuws. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was sprake van "hoge uitval en luchtwegproblemen".

Toen uit monsters bleek dat de dieren positief waren, werd besloten om alle 107.000 dieren te ruimen. Vlak bij het getroffen bedrijf ligt nog één ander pluimveebedrijf met 18.700 kuikens. Volgens de regels zou dat ook geruimd moeten worden, maar in dit geval is besloten om dat (nog) niet te doen omdat er in de buurt geen andere pluimveebedrijven liggen. Het bedrijf is vergrendeld en wordt nauwgezet gemonitord.

Preventieve maatregelen

Het RIVM heeft de eerder deze week geruimde vogels in Zeewolde onderzocht. Het blijkt te gaan om een uitbraak met het serotype H5N1. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schouten dat de genetische samenstelling daarvan geen risico oplevert dat de ziekte besmettelijk kan zijn voor mensen (zoönose).

"Omdat zoönotische risico's bij vogelgriepvirussen nooit helemaal kunnen worden uitgesloten, worden standaard preventieve maatregelen (zoals het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) genomen voor mensen die in contact komen met zieke vogels, zoals ruimingspersoneel", stelt de minister.

Barneveld

Omdat iemand uit het getroffen bedrijf in Zeewolde later in een stal in Barneveld was, zijn voor de zekerheid ook daar bijna 10.000 biologische kippen geruimd. Dat was op de zorgboerderij van Jurian en Deborah Bijmolen. Op die boerderij werken mensen met een beperking. De ruiming vond daarom donderdag na 17.00 uur plaats, zodat de medewerkers het niet zouden zien. "Vanochtend hebben we hun verteld dat de kippen er niet meer zijn", legt Deborah Bijmolen gisteren uit. "De mensen zijn aardig geschrokken en stelden veel vragen."