Krol klopt Nuis en prolongeert Nederlandse titel op 1.500 meter

Thomas Krol heeft op overtuigende wijze zijn nationale titel op de 1.500 meter geprolongeerd. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen noteerde de regerend wereldkampioen met 1.44,27 de snelste tijd, goed voor zijn derde NK-goud op rij op de schaatsmijl.

In de rit voor Krol was het Kjeld Nuis, de regerend olympisch kampioen, die de snelste tijd op het scorebord zette. Nuis, die in 2012, 2015 en 2018 Nederlands kampioen werd op deze afstand, leek met 1.44,53 voor de vierde keer kampioen te worden, maar Krol dook in de laatste ronde alsnog onder de tijd van zijn grote concurrent. Krol reed in de laatste rit tegen teamgenoot Patrick Roest, die de afgelopen drie jaar steeds tweede werd op deze afstand. Voor Roest, die op de eerste dag van de NK afstanden verrassend werd geklopt door Jorrit Bergsma op de 5.000 meter, was het podium dit keer niet haalbaar. Hij eindigde met 1.45,34 als vierde. "Mijn oude vorm komt er weer aan", vertelde Krol na zijn winnende rit. "Het ging een stuk beter dan tijdens de trainingen. De 1.500 meter kost altijd wel moeite, nu had ik voor mijn gevoel wel wat meer over. Ik voelde wel dat het beter ging, maar ik was kneiter-onzeker de laatste tijd."

"De laatste tijd heb ik veel getraind, maar ik had geen lekkere slag te pakken", aldus Krol. "Nu heb ik de weg omhoog weer gevonden." Huizinga verrast met brons De derde plaats en de bronzen medaille ging verrassend naar een andere teamgenoot van Krol en Roest, namelijk Chris Huizinga. Hij bleef met 1.45,27 maar net boven zijn persoonlijk record. "Ik ben zelf ook heel erg verbaasd", aldus Huizinga. "Ik heb een slechte week gehad, maar dat dit eruit komt, is wel heel bijzonder. De snelheid komt makkelijk, maar ik had nog wel een seconde achterstand op Krol. Dat is nog wel veel. Toch heb ik er het beste van gemaakt en hopelijk gaat het over twee maanden nog sneller."

Koen Verweij en Sven Kramer deden niet mee aan de 1.500 meter. Verweij komt het hele weekend niet in actie in Heerenveen vanwege een rugblessure. Kramer eindigde op de eerste dag als vijfde op de 5.000 meter en besloot de 1.500 meter niet te rijden. Hij komt zondag nog wel in actie op de 10.000 meter. Startbewijzen Het olympische schaatsseizoen begint dit weekend met de NK afstanden, waar naast nationale titels ook startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Polen, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada) zijn te verdienen. De Nederlandse schaatsbond heeft de geplaatste schaatsers gevraagd om minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. De KNSB benadrukte dat het van belang is voor het aantal deelnemers dat Nederland mag afvaardigen naar de Olympische Spelen in Peking. Tijdens de Spelen mag Nederland met maximaal negen mannen en negen vrouwen meedoen aan het schaatstoernooi, maar dat aantal moet worden veiliggesteld door een hoge positie in het wereldbekerklassement.