Razendsnelle Schouten prolongeert titel in baanrecord, Leerdam onttroont Kok

Irene Schouten heeft op sensationele wijze haar nationale titel op de 3.000 meter geprolongeerd. De 29-jarige schaatsster won in een baanrecord (3.54,59) en was maar liefst zes seconden sneller dan de nummer twee en regerend wereldkampioene Antoinette de Jong. De Jong pakte het zilver in 4.00,83.

Schouten verraste vorig jaar door voor het eerst nationaal kampioene te worden op de 3.000 én 5.000 meter. Ze blonk de afgelopen jaren vooral uit op de marathons en op de massastart, maar werd ook wereldkampioene op de vijf kilometer en pakte de bronzen medaille op de 3.000 meter. "Dit was niet het plan", vertelde Schouten na haar race. "Het plan was om hard te schaatsen, maar elke dag is anders en ik wist niet wat er precies uit zou komen. Dit is echt een dik baanrecord en dan zo winnen: poeh! Ik had nu het plan om puur op mezelf te focussen en zelf de rondjes te rijden en dat is gelukt."

Is Schouten dan nog beter dan vorig jaar? "Ik heb wel meer zelfvertrouwen en dat helpt natuurlijk ook erg mee. We bouwen verder op vorig seizoen. Natuurlijk ben ik wel zenuwachtig, maar dat heb ik ook nodig. Ik denk dat vooral het zelfvertrouwen mee ontzettend helpt." Olympisch kampioene Carlijn Achtereekte werd derde in 4.02,16. Joy Beune eindigde met 4.02,71 als vierde en Ireen Wüst knokte zich met 4.03,01 naar de vijfde plaats en verzekerde zich daarmee ook van een startbewijs voor de eerste wereldbekerwedstrijden. Leerdam onttroont Kok en is weer Nederlands kampioene Jutta Leerdam werd voor de tweede keer in haar carrière Nederlands kampioene op de 500 meter. In Heerenveen was de 22-jarige sprintster in twee races sneller dan haar grote concurrente en titelverdedigster Femke Kok. Leerdam, die op de eerste dag van de NK in Heerenveen een uitstekende 1.500 meter reed, noteerde met 37,58 de snelste tijd in de eerste race en ging tijdens de tweede omloop nog sneller: 37,49. Ze reed in een rechtstreeks duel tegen Kok, die tijdens de tweede rit (37,62) wel sneller was dan eerst (37,75), maar alsnog genoegen moest nemen met zilver. Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste en tweede 500 meter in Heerenveen.

Vorig seizoen won Kok zowel nationaal als internationaal alle 500 meters, maar ze moest 0,17 seconde goedmaken op Leerdam in de tweede rit. "Het voelt ook gewoon beter dan vorig seizoen", vertelde winnares Leerdam na afloop. "Ik heb het beter te pakken en ik ben blij dat ik eerste ben. Ik weet van mezelf dat ik fysiek beter ben. Het was nog geen perfecte rit, maar het is prima dat ik Femke heb geklopt." Kok vertelde na afloop dat ze in aanloop naar de NK wat last had van fysieke problemen. "Ik had geen vlekkeloze voorbereiding daardoor, maar ik wil dat niet als excuses gebruiken, want Jutta was gewoon veel beter vandaag. Natuurlijk had ik graag mijn titel verdedigd, maar dat is helaas niet gelukt." Bekijk hieronder de reacties van Jutta Leerdam en Femke Kok na de 500 meter.

Leerdam komt zondag nog in actie op de 1.000 meter en reed dus vrijdag al de derde tijd op de 1.500 meter. "Dat voelde ik vandaag wel met inrijden, maar dat betekent dus dat ik nog harder zou kunnen op de 500 meter. Dat zou mooi zijn. Blijkbaar verteer ik het wel goed." Kok was onder de indruk van de snelle races van Leerdam. "Zij rijdt echt supergoed op dit moment en ik moet het beter doen. Ik ben niet blij, maar wel tevreden, want het had echt slechter gekund. Hopelijk gaat het straks met de wereldbekers weer wat sneller." Naast Leerdam en Kok waren ook Michelle de Jong, Marrit Fledderus en Dione Voskamp snel en doken onder de 38 seconden op het ijs in Thialf. Dat leverden de sprintsters een startbewijs op voor de eerste wereldbekerwedstrijden. De Jong veroverde ook de bronzen medaille.