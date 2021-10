Leerdam onttroont Kok en is weer Nederlands kampioene op 500 meter

Jutta Leerdam is voor de tweede keer in haar carrière Nederlands kampioene geworden op de 500 meter. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen was de 22-jarige sprintster in twee races sneller dan haar grote concurrente en titelverdedigster Femke Kok.

Leerdam, die op de eerste dag van de NK in Heerenveen een uitstekende 1.500 meter reed, noteerde met 37,58 de snelste tijd in de eerste race en ging tijdens de tweede omloop nog sneller: 37,49. Ze reed in een rechtstreeks duel tegen Kok, die tijdens de tweede rit (37,62) wel sneller was dan eerst (37,75), maar alsnog genoegen moest nemen met zilver.

Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste en tweede 500 meter in Heerenveen.