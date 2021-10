Leerdam begint NK met snelste tijd op eerste 500 meter, Kok voorlopig tweede

Jutta Leerdam geeft een kushandje na het winnen van de eerste 500 meter - ANP

Jutta Leerdam heeft de eerste 500 meter gewonnen tijdens de Daikin NK afstanden. In Heerenveen was de 22-jarige sprintster flink sneller dan haar grote concurrente en titelverdedigster Femke Kok. Leerdam, die op de eerste dag van de NK in Heerenveen een uitstekende 1.500 meter reed, noteerde met 37,58 de snelste tijd in Thialf. Kok reed in een rechtstreeks duel tegen haar ploeggenote Michelle de Jong en wist haar maar nipt te verslaan: 37,75 om 37,77. Met haar tijd staat Kok voorlopig tweede en De Jong derde. Ook Dione Voskamp was sneller dan 38 seconden en reed met 37,89 een persoonlijk record. Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste 500 meter in Heerenveen.

Marrit Fledderus, vorig jaar goed voor de bronzen medaille, zette als eerste een tijd onder de 38 seconden op het bord. Haar 37,90 is nu goed voor de vijfde plaats. Om 15.50 uur wordt de tweede race over 500 meter gereden in Heerenveen.

Startbewijzen Het olympische schaatsseizoen begint dit weekend met de NK afstanden, waar naast nationale titels ook startbewijzen voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden (Polen, Noorwegen, Verenigde Staten en Canada) zijn te verdienen. De Nederlandse schaatsbond heeft de geplaatste schaatsers gevraagd om minimaal drie van de vier wedstrijden te rijden. De KNSB benadrukte dat het van belang is voor het aantal deelnemers dat Nederland mag afvaardigen naar de Olympische Spelen in Peking. Tijdens de Spelen mag Nederland met maximaal negen mannen en negen vrouwen meedoen aan het schaatstoernooi, maar dat aantal moet worden veiliggesteld door een hoge positie in het wereldbekerklassement.