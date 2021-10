Huisartsen Urk gaan zelf prikken vanwege lage vaccinatiegraad

Bij alle huisartsenposten in Urk wordt het mogelijk om een coronavaccin te halen. Inwoners hoeven dan niet meer naar de prik-locatie van de GGD in Emmeloord of een andere plaats. In Urk is op dit moment nog geen kwart van de bevolking gevaccineerd. Het dorp heeft daarmee de laagste vaccinatiegraad van Nederland.

De komende dagen zullen de GGD Flevoland en de huisartsen het plan verder uitwerken. De verwachting is dat tegen het eind van deze week of begin volgende week begonnen kan worden met het zetten van vaccinaties, meldt Omroep Flevoland.

De gemeente Urk zegt de actie te ondersteunen. "Het aantal coronabesmettingen loopt hard op. Ook zijn er ziekenhuisopnames van inwoners met corona", aldus de gemeente.

Drempelverlagend

Tot nu toe lijkt er in Urk weinig animo om een prik te halen. De GGD Flevoland denkt niet dat religieuze overwegingen daarbij doorslaggevend zijn. "Dat is echt te makkelijk", zei een woordvoerder van de gezondheidsdienst eerder. "Urk is heel lang een zelfstandig gebied geweest. Er wordt met een zekere afstand en scepsis naar de overheid gekeken." Begin dit jaar werd er nog een testlocatie in de plaats in brand gestoken bij rellen tijdens de avondklok.

De huisartsen hopen het tij te keren door actief in gesprek te gaan met de Urkers. Ze willen vragen beantwoorden en mensen direct de gelegenheid bieden om een prik te zetten. Huisarts Wilco Bloed geeft aan volledig achter het plan te staan. Hij verwacht dat het drempelverlagend werkt en benadrukt dat de coronavaccins bewezen effectief zijn.

Net als alle andere huisartsen in Nederland hebben ook de huisartsen in Urk begin dit jaar destijds 60-plussers geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Toen dat vaccin in kwaad licht kwam te staan, zijn de Urker huisartsen volledig gestopt met vaccineren. Bloed geeft aan dat de samenwerking met de GGD belangrijk is, omdat die de huisartsen een hoop administratief werk bespaart.