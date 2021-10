Zorgmedewerkers in België krijgen boosterprik

Zorgmedewerkers in België krijgen een boosterprik tegen het coronavirus aangeboden. Het nut van een extra prik voor de hele bevolking wordt nog onderzocht, zegt het Belgische ministerie van Volksgezondheid.

De regering volgt daarmee het advies van de Hoge Gezondheidsraad in België. "Door het infectierisico met SARS-CoV-2 te verlagen, zou een boosterdosis helpen om het zorgsysteem overeind te houden", schreef de raad eerder vandaag.

De Gezondheidsraad in België mist nog voldoende bewijs voor het nut van een boosterprik voor de hele bevolking. De raad gaat wel bekijken of mensen onder de 65 jaar die met een vaccin van AstraZeneca of Janssen zijn ingeënt, een extra prik moeten krijgen.

Mondkapjes terug

In België krijgen 65-plussers, bewoners van woonzorgcentra en mensen met een verlaagde immuniteit nu al een uitnodiging voor een extra prik.

Het land scherpte eerder deze week een aantal coronaregels aan vanwege een "herfstgolf". In publieke binnenruimten moeten weer mondkapjes worden gedragen en vanaf maandag is een coronatoegangsbewijs in de horeca en sportscholen verplicht.