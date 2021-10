Tien relschoppers MVV-Roda aangehouden, Grapperhaus om tafel met KNVB

Bij het geweld zijn zes agenten en twee stewards gewond geraakt, meldt de politie vandaag. Zij raakten gewond doordat er onder meer stoelen en borden op hen werd gegooid. Een van de gewonde agenten moest in het ziekenhuis worden behandeld. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de relschoppers strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

De Limburgse derby werd gisteren vlak voor de rust gestaakt, omdat er met vuurwerk werd gegooid. Na de rust werd de wedstrijd op last van de burgemeester definitief afgeblazen. Ook belaagden Roda- en MVV-supporters elkaar en trokken het veld op, waar ze slaags raakte met de ME.

Het betaald voetbal wordt de afgelopen weken overschaduwd door excessief supportersgeweld. Na de Gelderse derby NEC-Vitesse braken twee weken geleden rellen uit, waarbij 23 mensen werden opgepakt. Ook verslaggevers van Omroep Gelderland werden na afloop van het duel belaagd. De omroep heeft besloten geen verslag meer te doen rondom voetbalwedstrijden.

Vorige week werd de clubleiding van Union Berlin aangevallen door Feyenoord-hooligans. Voor aanvang werden zo'n 60 Berlijnse supporters gearresteerd omdat ze uit zouden zijn geweest op rellen. Deze week kwam het nieuws dat Feyenoord-directeur Mark Koevermans opstapt vanwege vergaande bedreigingen aan zijn adres.

Maatregelen

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat komende vrijdag in gesprek met de KNVB over het recente geweld. Daarbij wordt zowel het vertrek van Koevermans als het geweld rond MVV-Roda besproken. Eerder sprak de minister, net als de KNVB, zijn afschuw uit over de ongeregeldheden. Concrete maatregelen blijven tot dusver uit.

Als het aantal incidenten niet vermindert, overweegt de KNVB de straffen voor wangedrag te verhogen, supporters te weren en sneller wedstrijden stil te leggen of te staken. De Nijmeegse burgemeester Bruls opperde onlangs een levenslang stadionverbod voor relschoppers.