Evolutie darts: minder entertainment en meer sport, maar wel achter betaalmuur

Nederlands onderonsje in Amsterdam: Jeffrey de Zwaan en Dirk van Duijvenbode komen op - PDC/Lawrence Lustig

Nee, het is geen zee van oranje zoals in Ahoy. Het heeft eerder wat weg van carnaval. En wie dan over de geschminkte en versierde hoofden kijkt, ziet lege tribunestoelen in AFAS Live. De eerste avond van de World Series of Darts Finals in Amsterdam is niet uitverkocht. En het kan zomaar zijn dat het de komende jaren nog een stuk lastiger wordt om zulke zalen in Nederland uit te verkopen. Want wat is er aan de hand? De rechten van het darts, de afgelopen jaren in handen van RTL, verdwijnen na het WK achter de betaalmuur. Het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group (NENT) heeft een vijfjarig contract afgesloten. Zorgwekkende ontwikkeling? Het bedrijf, dat eerder de rechten kocht van de Formule 1, de Premier League en de Bundesliga, gaat het darts via hun eigen streamingdienst uitzenden, waarvoor een abonnement nodig is. Een zorgwekkende ontwikkeling, zegt commentator Jacques Nieuwlaat. Zijn stem galmt al jaren door de Nederlandse huiskamers als RTL 7 Darts opstaat. "Dit is heel slecht voor de sport. Uit het zicht, uit het hart, zeggen ze weleens. Als de kijkers weglopen, wordt het lastig om Ahoy uit te verkopen." "Zorgen? Welke zorgen?", herhaalt Michael van Gerwen het laatste gedeelte van de vraag over de rechten die verdwijnen van het open net. "Tegenwoordig heeft toch iedereen Netflix, Videoland, Disney + en Prime?!"

Van Gerwen over verdwijnen darts van open net: 'Neem lekker een abonnementje!' - NOS

De drievoudig wereldkampioen denkt dat de deal juist goed is voor de ontwikkeling van de sport. "Er komt weer meer geld vrij en dat vloeit naar spelers, talenten en de vrouwen. Zo groei je weer als sport. Dus ik zou zeggen: mensen, neem dadelijk lekker een abonnementje!" Toch zijn er Nederlanders die er minder luchtig over (kunnen) doen. Neem Maik Kuivenhoven, de nummer 58 van de wereld. "Qua sponsoren zal het lastiger worden met minder kijkers. Vooral met de lokale sponsors die ik heb", zegt hij.

Darter Maik Kuivenhoven op het podium in Amsterdam - PDC/Lawrence Lustig

"Het zal moeten blijken", reageert Dirk van Duijvenbode, de nummer 17 van de wereld die vorig jaar doorbrak. "Ik heb loyale sponsors, dus ik maak me er niet veel zorgen om." "Maar het kan echt twee kanten op: goed of slecht. Die gasten (NENT, red.) hebben veel geld. Kijk wat ze nu al qua sportaanbod hebben. Straks pakken ze ook de eredivisie erbij en wil iedereen het", schetst 'Aubergenius'. Spelers steeds fitter, tijd van culthelden voorbij? Terwijl in de naar carnaval (lees: bier) ruikende zaal een groep als boeven verklede vrienden wordt uitgedaagd door een man in een bananenpak, gaat het er op het podium steeds serieuzer aan toe. De spelers lijken met het jaar fitter. De vaste volger zal smullen van het steeds hoger wordende niveau. De nostalgische liefhebber zal verlangen naar cultfiguren als Andy Fordham en Ted Hankey, die van de sport succesvol entertainment maakten.

"Ik denk dat we daar wel een beetje overheen zijn gegroeid, die bierdrinkende darters van toen", meent Van Gerwen. "De sport heeft zoveel moeten doen om dat imago te verbeteren. Het is gewoon veel professioneler geworden." Kuivenhoven sluit zich daarbij aan. "Fordham en Hankey zijn fantastische figuren, maar de sport is inderdaad zo gegroeid, dat je er wel serieus om mee moet gaan. Zoals het vroeger ging, kan het nu niet meer. Dan red je het niet." Er zijn wel uitzonderingen. Neem Peter Wright, de wereldkampioen van 2020, die geschminkt en verkleed zijn wedstrijden afwerkt.

Peter Wright als een personage 'The Grinch' uit een kerstfilm op het podium van het WK - Pro Shots

Van Duijvenbode, die vrijdagavond in Amsterdam het Nederlandse onderonsje wint van Jeffrey de Zwaan, schurkt er tegenaan. Hij schminkt zich niet, maar kwam tijdens het WK wel met een aubergine op, verwijzend naar zijn bijnaam en zijn werk. "Vind je mij geen entertainment?! Dan moet ik je effe stompen!", grapt Van Duijvenbode in de catacomben van AFAS Live. "Nee, ik ben daar helemaal niet mee bezig. Entertainen is een leuke bijzaak. Kijk, Peter Wright is er echt mee bezig, Dirk speelt om te winnen. Je ziet bij mij wel emoties, daarom vinden mensen het leuk. Maar dat is puur", stelt de publiekslieveling.

Dirk van Duijvenbode schreeuwt het uit voor het Nederlandse publiek - PDC/Lawrence Lustig

De professionalisering van de sport gaat soms ten koste van het entertainment, vindt Nieuwlaat, die de sport al vanaf de jaren negentig van dichtbij meemaakt. "Het dreigt wel een beetje saai te worden." Sport van de straat "Darts was een sport van de straat. Open mensen met het hart op de tong, die wel te porren waren voor gekkigheid. Ik vind het wel een gemis. Aan de andere kant, als je als darts zijnde meer als sport wil worden gezien, dan lukt dat nu wel." Niet alleen de darters moesten rondom de toernooien voor entertainment zorgen. Een paar jaar terug stopte de PDC met de zogenoemde walk-on girls. Opgemaakte vrouwen die in korte jurkjes meeliepen met de spelers naar het podium. Het was niet meer van deze tijd.