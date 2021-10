Haarlemse wethouder neemt ontslag na kritiek op coronapas

De Haarlemse wethouder Michel Rog (CDA) neemt ontslag. Rog kwam onlangs in de problemen toen hij om "principiële redenen" zijn QR-code niet wilde laten zien bij een wijkraadsvergadering.

Hij steunde ook de inmiddels afgetreden staatssecretaris Mona Keijzer bij haar kritiek op de coronapas.

In een debat in de Haarlemse gemeenteraad kwam zijn houding de wethouder op een motie van afkeuring te staan. Die motie op zich is geen reden om af te treden, maar Rog doet het nu toch, meldt NH Nieuws.

"De harde toon in het debat heb ik het afgelopen reces laten bezinken. Ik stel voor mezelf vast dat ik onvoldoende vertrouwen ervaar om in dit team van wethouders mijn werk in onze gemeente effectief voort te kunnen zetten. Dat betreur ik enorm", schrijft hij op Twitter.