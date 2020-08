Davids duikt op als assistent-trainer bij Telstar

Edgar Davids is aan de slag gegaan als assistent-trainer bij Telstar. De 74-voudig international maakte zaterdagmiddag zijn debuut op de bank bij de met 1-0 verloren oefenwedstrijd bij FC Emmen.

Drie jaar geleden liep Davids tijdens zijn trainerscursus al eens stage bij de club uit de eerste divisie, nu wordt hij de assistent van coach Andries Jonker.

Telstar was op zoek naar een extra assistent-trainer omdat de vaste assistenten Anthony Correia en Gertjan Tamerus ook verplichtingen hebben bij respectievelijk VV Katwijk en Koninklijke HFC.

Jonker is verheugd

"Edgar zal twee à drie dagen per week aanwezig zijn op de club en per speelronde bekijken we of hij plaatsneemt op de bank. Wij zijn daar uiteraard zeer verheugd mee", aldus trainer Jonker.

Davids speelde als voetballer onder meer bij Ajax, AC Milan, Juventus, FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur. Hij beëindigde zijn loopbaan bij het Engelse Barnet FC, waar hij in 2013 opstapte als speler/coach.