Intacte Maya-kano van duizend jaar oud gevonden

Archeologen hebben in Mexico een verrassend intacte kano gevonden uit het Maya-tijdperk. Het ongeveer duizend jaar oude vaartuig werd min of meer toevallig gevonden in een ondergronds meertje.

Onderwaterarcheologen onderzochten het grottenstelsel in de buurt van de oude Maya-stad Chichen Itza omdat er in de buurt een toeristische spoorlijn wordt aangelegd. Bij een rustpauze in een cenote, een grot vol water, viel het oog van een onderzoeker op een nauwe doorgang. Daar werd de kano aangetroffen. Doordat hij onder water lag, is hij opmerkelijk goed bewaard gebleven.

De houten boot van 1,6 meter lang en 80 centimeter breed is naar schatting tussen de jaren 830 en 950 gemaakt, al moet verder onderzoek dat nog definitief uitwijzen. Die periode viel samen met het einde van het hoogtepunt van de Maya-maatschappij, toen die beschaving grote delen van Mexico en Midden-Amerika besloeg.