Zo zat de Nederlandse coronastrategie écht in elkaar

We namen (internationale) persconferenties, beleidsstukken, wetenschappelijke adviezen en gegevens over de verspreiding en bestrijding van het virus onder de loep, én spraken met belangrijke wetenschappelijke adviseurs in Noordwest-Europa om erachter te komen wat de Nederlandse coronastrategie tot de komst van het vaccin kenmerkte.

Nieuwsuur onderzocht wat de Nederlandse strategie was en wat reële alternatieven waren. Over de Nederlandse sterftecijfers en in hoeverre de economische schade verschilt ten opzichte van andere landen, daar moeten toekomstige onderzoekscommissies zich over buigen. In januari komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid met de eerste resultaten van zijn onderzoek naar de coronacrisis. Daarna start de Tweede Kamer naar verwachting een parlementaire enquête.

We hebben een collectie gemaakt voor alle publicaties van ons onderzoek. Daarin vind je eerder verschenen nieuwsberichten, de reportages uit de tv-uitzending, de verantwoording voor ons onderzoek, vragen (èn antwoorden) die we de afgelopen week ontvingen en mailwisselingen tussen Nieuwsuur en het RIVM en verschillende ministeries.