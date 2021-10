Wekdienst 30/10: 'Klimaattrein' vertrekt naar Glasgow • NK afstanden in Thialf

Wekdienst - ANP / NOS

Goedemorgen! In Den Haag is er vandaag een stille tocht voor de Poolse man die vorige week maandag onder een tram kwam. En schaatsliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de NK Afstanden en de tweede wereldbekerwedstrijd shorttrack. Het weer: trek een goede jas aan want in het hele land kan er een bui vallen. Pas later vanmiddag wordt het droog. De temperatuur blijft vrij zacht met zo'n 12 graden in het noorden en 14 graden in het zuiden. Aan de kust waait het vrij stevig.

Matig weertje - Weerplaza / NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Er vertrekt een speciale trein vertrekt vanuit Amsterdam richting Glasgow, waar vanaf morgen de grote internationale klimaattop wordt gehouden. Zo'n 500 deelnemers stappen in de trein, die via Rotterdam, Brussel en Londen rijdt. Onder hen zijn wetenschappers, delegatieleden en journalisten. Volg hier het laatste nieuws rond de klimaattop.

In Den Haag wordt een stille tocht gehouden voor de 39-jarige Pool die om het leven kwam toen hij voor een tram viel. Hij werd mogelijk geduwd. Een 15-jarige jongen is daarvoor opgepakt. De stille tocht wordt georganiseerd door een stichting die hulp biedt aan arbeidsmigranten uit Centraal- en Oost-Europa.

De NK Afstanden vormen dit weekend het begin van het schaatsseizoen. Op dag twee strijden de schaatsers in Thialf weer om nationale titels én om toegang tot de wereldbekerwedstrijden in november en december. Ook de shorttrackers komen vandaag in actie, maar dan in Nagoya (Japan). Zij rijden de tweede wereldbekerwedstrijd, waar plekken voor Nederland te verdienen zijn bij de Olympische Spelen in Peking. Wat heb je gemist? De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Franse collega Macron de militaire deal besproken die de relatie tussen beide landen verzuurde. Australië verraste vorige maand Frankrijk door een contract over onderzeeërs te schrappen ten gunste van een Amerikaanse aanbod. "We hebben het onhandig aangepakt", gaf Biden toe bij een ontmoeting met Macron in Rome voorafgaand aan de G20-top daar. "Ik was ervan overtuigd dat Frankrijk allang ingelicht was." Excuses maakte de Amerikaanse president niet.

Ander nieuws uit de nacht: 'Gemeenten willen dat Tweede Kamer ingrijpt bij afhandeling toeslagenaffaire': In een brief van de VNG aan de Kamer staat dat de aanpak van het kabinet "meer kwaad dan goed doet".

15 jaar cel voor doodschieten Curaçaose politicus Almier Godett: De 39-jarige politicus werd begin maart bij een ruzie doodgeschoten, een kleine twee weken voor de parlementsverkiezingen op het eiland. De dader, Michael M., moet ook een schadevergoeding van omgerekend 25.000 euro betalen aan de familie van Godett.

'Luchtvaartmaatschappijen naar toezichthouder om verhoging haventarieven': Schiphol verhoogt de tarieven om te mogen opstijgen en landen binnen drie jaar stapsgewijs met 37 procent. Barin, de organisatie die onder meer KLM vertegenwoordigt, is daar teleurgesteld over, schrijft het FD. Het is een veel sterkere stijging dan elders in Europa, volgens Barin. En dan nog even dit: "Het slaat eigenlijk nergens op!" Schaatser Ireen Wüst keek met verbazing om zich heen toen gisteren bleek dat ze al in oktober 1.500 meter wist te schaatsen in 1.53,48, minder dan vier tienden boven haar eigen baanrecord. En daarmee was ze niet eens de snelste van de dag: Antoinette de Jong pakte in Thialf de Nederlandse titel in 1.53,20. Zij waren niet de enigen die verbaasden. Maar liefst zes vrouwen doken onder het kampioenschapsrecord dat stond op 1.54,93. Bekijk hier onder de samenvatting van de 1500 meter:

De Jong verovert eerste goud op 1.500 meter, Leerdam verrast met brons - NOS