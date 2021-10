Trouw aan zijn principes werkt topspits Folkert Velten nu op een boerderij

Het werkende leven is hem niet vreemd. Bij Heracles begon hij zelfs nog als semiprof, voor de kost pelde hij daarnaast varkenskoppen. Jagen is namelijk altijd zijn grote hobby geweest, om het vlees daarna ook helemaal zelf te kunnen bereiden. Ook daar heeft hij nu weer alle tijd voor.

"Ik doe nu niks meer in de voetballerij. Bewust niet", zegt Velten. "Natuurlijk volg ik de club nog wel, af en toe zit ik er nog op de tribune. Maar zo vaak van huis, dat hoeft van mij allemaal niet meer. Heerlijk om in de weekenden gewoon thuis te zijn met mijn vrouw."

Op Landgoed Het Rheins is een konijn naar Folkert Velten vernoemd. Een Vlaamse reus, die altijd wegloopt. Velten zelf was als voetballer het tegenovergestelde.

"Met VfL Bochum was ik rond, op voorwaarde dat de club niet zou degraderen. Je raadt al hoe het afgelopen is. Voor mij en voor Heracles was dat jammer, ik had de club zeker een miljoen gulden kunnen opleveren. Dat was ruim de helft van de begroting destijds."

En ook de Bundesliga was een optie, met de meeste wedstrijden op zaterdag. Voor de clubs iets over de Duitse grens had hij zelfs zijn geliefde woonplaats niet uit gehoeven.

"Ik ben hartstikke gelukkig waar ik terecht gekomen ben, maar ik vind het wel heel jammer dat ik nooit in de eredivisie heb gespeeld. Ik heb zelf eens te hoog ingezet in de onderhandelingen met Riemer van der Velde, die me naar Heerenveen wilde halen. Spijt heb ik niet, want die eerste aanbieding was gewoon minder dan wat ik kreeg bij Heracles."

De Champions League-hymne is nooit voor hem gespeeld. Wat rest, is het ondankbare geratel van bladblazers.

"Het zijn de verhalen, maar ik heb zelf nooit met de club gesproken", aldus Velten, een spits die onvoorwaardelijk op zijn neusje voor de goal vertrouwde. "Bij Ajax had ik er in die tijd ook per seizoen midden twintig ingeschopt. Kijk naar die Haller nu, dat is voor zijn lengte toch ook maar een matige kopper?"

En natuurlijk had er meer ingezeten, maar de mogelijkheden moeten zich wel aandienen. Ajax liet ooit zijn interesse doorschemeren, waar hij wellicht de typische Louis van Gaal-aankoop had kunnen zijn. Als onontdekt fenomeen, op relatief late leeftijd.

Heracles was nog maar een klein clubje, ook de stad had voor Velten weinig aanzien. "Enternaren hebben het goed, vergis je niet. Almelo was meer voor paupers, maar dat is in de loop der jaren wel veranderd. En kijk wat er nu van Heracles geworden is, dat had ik in mijn tijd echt nooit durven denken."

Velten bleef nog wel nauw betrokken bij de club. Als assistent-trainer en ook als scout. Hij herinnert zich kille en eenzame tripjes naar verre oorden. Liever staat hij hout te hakken in de schuur. Zoals in coronatijd, toen er bij gebrek aan gasten even wat minder te doen was op het land.

Edin Dzeko in Almelo

"Het ergste was een trip naar Teplice in Tsjechië, waar ik een rechtsback moest bekijken. Die viel na acht minuten al uit", herinnert hij zich nog goed. "Maar die spits was geweldig. Ik heb de club toen gezegd dat ze die Edin Dzeko moesten halen. Kostte maar vier ton, al had hij natuurlijk wel een relatief hoog salaris moeten krijgen als speler van buiten de Europese Unie."

Dzeko, inmiddels recordinternational en topscorer aller tijden van Bosnië-Herzegovina, vertrok later naar Wolfsburg en werd voor ruim 35 miljoen euro verkocht aan Manchester City.