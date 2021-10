Schulting weer klasse apart: goud op 1.500 meter bij wereldbeker shorttrack

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft bij de tweede wereldbeker van het olympische seizoen goud veroverd op de 1.500 meter. In het Japanse Nagoya was Schulting een klasse beter dan de rest op de langste individuele afstand.

Schulting klasse apart op 1.500 meter, Velzeboer vijfde bij wereldbeker in Nagoya - NOS

Met nog zes ronden te gaan nam de 24-jarige regerend wereldkampioene de leiding en die stond ze niet meer af. De concurrentie liet haar niet echt wegrijden, maar het tempo van Schulting was te hoog om nog te passeren. De Italiaanse Arianna Fontana pakte het zilver, Kim A-lang uit Zuid-Korea veroverde het brons. Xandra Velzeboer haalde ook de finale op de 1.500 meter. De 20-jarige Nederlandse kon echter niet mee met het geweld van haar ploeggenote en eindigde als vijfde. 'Ik ga voor vijf medailles' Voor Schulting is het haar tweede wereldbekergoud van het nog jonge seizoen en haar tiende zege op rij in een mondiale finale. Bij de eerste wereldbeker van het seizoen won ze de 1.000 meter, maar kwalificeerde ze zich door een ongelukkige val niet voor de 1.500 meter. In Japan hoopt Schulting op meer succes. Ze rijdt naast de 1.500 meter nog vier afstanden (500 meter, 1.000 meter, 3.000 meter relay en 2.000 meter mixed relay). "Ik ga voor vijf medailles", zei de olympisch kampioene vrijdag.

Shorttrack live bij de NOS De finaledagen van de tweede wereldbekerwedstrijden shorttrack in Nagoya zijn zaterdag en zondag rechtstreeks te volgen bij de NOS via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Later vanochtend staan ook de finales op de 500 meter (vanaf 10.02 uur) en de halve finales op de aflossing (vanaf 10.52 uur) op het programma.

De Nederlandse mannen speelden een bijrol op de 1.500 meter. Sjinkie Knegt leek met een derde plek in de halve finales net tekort te komen voor een finaleplaats op de 1.500 meter, maar mocht zich toch opmaken voor de strijd om de medailles omdat de Japanner Miyata werd teruggezet. Italiaanse stunt In de finale stuntte de Italiaanse veteraan Yuri Confortola (35) door vanaf de start weg te rijden en een ronde te pakken. Hij nestelde zich meteen weer op kop om rustig bij te komen, reed al uitpuffend weer weg bij de rest en kwam breed lachend als winnaar over de meet. In de sprint om het zilver kwam Knegt tekort. Hij eindigde als vijfde.

