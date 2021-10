Biden geeft toe aan Macron: 'Onderzeeërdeal was onhandig'

De Amerikaanse president Biden heeft met zijn Franse collega Macron de militaire deal besproken die de relatie tussen beide landen verzuurde. Australië verraste vorige maand Frankrijk door een contract over onderzeeërs te schrappen ten gunste van een Amerikaanse aanbod.

"We hebben het onhandig aangepakt", gaf Biden toe bij een ontmoeting met Macron in Rome voorafgaand aan de G20-top daar. "Ik was ervan overtuigd dat Frankrijk allang ingelicht was." Excuses maakte de Amerikaanse president niet.

Macron zei dat de ontmoeting hielp het vertrouwen te herstellen, al wilde hij niet zeggen dat de zaak helemaal bijgelegd is. "Het is net als in de liefde: een verklaring is goed, maar het laten zien is beter."

Ambassadeurs teruggeroepen

De deal tussen de VS en Australië leidde tot een diplomatieke crisis met Frankijk, dat een 5 jaar oud contract van 40 miljard euro zag verdampen. Het land voelde zich in zijn hemd gezet toen Australië Amerikaanse kernonderzeeërs ineens verkoos boven de minder geavanceerde Franse vaartuigen.

Volgens Australië zou een defensiepact met de VS beter tegenwicht kunnen bieden aan de Chinese ambities in de regio. Bovendien was het contract keurig volgens de voorwaarden ontbonden, onderstreepte het land.

Desalniettemin trok Frankrijk woest zijn ambassadeurs terug uit Australië en de VS en vergeleek de zet zelfs met de zelfzuchtige buitenlandpolitiek van Bidens voorganger Trump. "Dit doen bondgenoten niet", fulmineerde buitenlandminister Le Drian.

Franse missies

Om de Fransen iets te paaien werd de ontmoeting met Macron gisteren gehouden op de Franse ambassade in het Vaticaan. Tegelijkertijd ontving Jill Biden Macrons echtgenote Brigitte voor een etentje in een Romeins restaurant.

De ontmoetingen haalden de kou zo grotendeels uit de lucht. "We hebben opgehelderd wat er opgehelderd moest worden", concludeerde Macron. "Wat er nu toe doet is hoe we de komende weken, maanden en jaren samenwerken." Macron dankte Biden daarbij voor toezeggingen mee te helpen aan Franse missies in Afrika.

Communie Biden

Op bezoek in Rome had Biden, zelf belijdend katholiek, eerder op de dag een ontmoeting met paus Franciscus, zijn eerste als zittend president. De twee bespraken onder andere de aankomende klimaattop, armoedebestrijding en de coronapandemie.

Op beelden dan de audiëntie was te zien dat de twee hartelijk met elkaar omgingen. Het bezoek duurde langer dan gepland: Bidens latere afspraken moesten allemaal een uur worden uitgesteld.