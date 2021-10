Verbazing na bizarre 1.500m: 'Deze tijd in oktober, slaat nergens op'

Marijke Groenewoud had met haar tijd (1.54,67) bij alle voorgaande NK's de titel gepakt, nu grijpt ze op plaats zes zelfs naast een startbewijs voor de wereldbekers, die naar de topvijf per afstand gaan.

De 35-jarige specialiste op de schaatsmijl is haar laatste seizoen begonnen met zilver, want haar "bizarre" tijd was niet eens de snelste van de dag. Antoinette de Jong pakte in Thialf de Nederlandse titel in 1.53,20.

Als zelfs Ireen Wüst met verbazing om zich heen kijkt, is er iets bijzonders aan de hand. Al in oktober een 1.500 meter rijden in 1.53,48, minder dan vier tienden boven haar eigen baanrecord, "het slaat eigenlijk nergens op", zegt Wüst.

De eerste wedstrijd in de olympische winter is meer dan een strijd om Nederlandse titels, beseft De Jong. "Iedereen is erop gebrand om hier al hard te rijden. Iedereen wil naar de wereldbekers, want dat is de beste weg naar het OKT (van eind december, red.)"

"Ik ben verbaasd over het niveau in de breedte", zegt Wüst. "Iedereen rijdt hard. 1.53 in oktober is echt belachelijk snel."

Daarnaast geeft zowel Wüst als De Jong de ijsmeesters "een dikke pluim". "Ik denk dat ze nu echt weten hoe ze de beste ijskwaliteit kunnen leveren", zegt De Jong. "Als je het vergelijkt met Inzell, waar we op trainingskamp waren, was het daar veel minder."

Een ereronde heeft eindelijk weer zin, De Jong rijdt trots met een Nederlandse vlag om haar schouders in de rondte. Wüst zwaait een meter of twintig achter haar ook naar de tribunes.

Wüst wil zich in december voor de vijfde keer op rij plaatsen voor de Spelen, in Peking hoopt ze haar olympische titel op de 1.500 meter te prolongeren. Het begin van de winter is veelbelovend. "Het is fijn dat ik erbij zit. En hoe, want het is ook niet dat ik het met de hakken over de slot haal."

"Ik zit er nog steeds tussen. Ik word gewoon tweede en was lang in de race voor de titel. De uitvoering was net even niet goed genoeg, ik ben op waarde geklopt door Antoinette."

'Ik kan mijn kracht kwijt'

De Jong, vorig seizoen op nieuwe schaatsschoenen opgebloeid, heeft de koninginnenafstand weten te omarmen. "Vroeger keek ik echt als een berg tegen de 1.500 meter op: hoe ga ik dit nou weer doen?"

"Negen van de tien keer ging het ook echt fout, was het een gevecht met mezelf. Nu kan ik mijn kracht kwijt."

En dan is er ook nog ruimte voor verbetering. "Ik was heel erg blij en Jac (Orie, red.) zei meteen: dit kan beter, dat kan beter en dat kan beter. Dus ik dacht: je staat meteen weer op scherp. Ik reed misschien ook toch nog iets te gehaast."

Bekijk hieronder de samenvatting van de 1.500 meter: