Noppert uitgeschakeld, kwartet Nederlanders door in World Series of Darts Finals

Danny Noppert heeft in de Afas Live in Amsterdam de eerste ronde van de World Series of Darts Finals niet overleefd. Hij ging met 2-6 ten onder tegen de Portugees José de Sousa. Tot 2-2 ging het gelijk op en daarna was De Sousa niet meer te stuiten.

Vier Nederlanders plaatsten zich wel voor de tweede ronde. Maik Kuivenhoven versloeg de Schot John Henderson met 6-2. In de tweede ronde treft de 33-jarige Naaldwijker zaterdag de als eerste geplaatste Michael van Gerwen.

Ook Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Niels Zonneveld wonnen hun wedstrijd van vrijdag in de eerste ronde. Van der Voort was met 6-3 te sterk voor Nathan Aspinall, Van Duijvenbode won het Nederlandse onderonsje met Jeffrey de Zwaan (6-2) en Zonneveld verraste met een 6-3 overwinning op Dave Chisnall.