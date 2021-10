Met Wijnaldum in de basis wint PSG pas in slotfase van Lille

Lille, zonder de geblesseerde verdediger Sven Botman, kwam na een half uur op voorsprong via Jonathan David. De Canadees tikte de bal op aangeven van Burak Yilmaz langs keeper Gianluigi Donnarumma. PSG, dat afgelopen week niet verder kwam dan 0-0 tegen Olympique Marseille, wist in de eerste helft amper kansen te creëren.

Aan de aftrap van de topwedstrijd in de Franse competitie stonden tussen de 22 spelers welgeteld drie Fransen. Het vreemdelingenlegioen bestond uit liefst dertien nationaliteiten, waaronder dit keer ook de Nederlandse. Georginio Wijnaldum kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 22 september. Hij verving de geblesseerde Marco Verratti.

Het affiche was prachtig: de titelfavoriet versus de huidige kampioen, oftewel Paris Saint-Germain tegen Lille. De wedstrijd zelf viel tegen, met Lille dat lange tijd mocht dromen van een stunt tegen de Parijse ploeg van Lionel Messi, die bepaald niet wervelde. Maar in het laatste kwartier boog PSG de achterstand toch nog om: 2-1.

Lionel Messi keerde na rust niet meer terug op het veld. De 34-jarige Argentijn, die nog altijd wacht op zijn eerste treffer in de Ligue 1, had een dag voor de wedstrijd apart van de groep getraind vanwege lichte spierklachten. Messi verscheen desondanks wel aan de aftrap, in tegenstelling tot de zieke Kylian Mbappé.

Het duurde ruim veertig minuten voordat PSG op gelijke hoogte kwam. Op aangeven van Ángel Di María volleerde Marquinhos de gelijkmaker binnen. De Argentijn schoot in de 88ste minuut zelf raak, na voorbereidend werk van Neymar. Wijnaldum was enkele minuten daarvoor gewisseld.

Tien punten

Na twaalf wedstrijden is de voorsprong van Paris Saint-Germain nu gestegen naar tien punten op de eerste achtervolger Lens, dat wel een duel minder speelde.