Vierklapper Mühren helpt koploper Volendam langs Dordrecht.

FC Volendam staat ook na de dertiende speelronde van de eerste divisie aan kop dankzij een 4-2 zege op hekkensluiter FC Dordrecht. Robert Mühren maakte alle Volendamse doelpunten en nam met in totaal 13 goals de topscorerspositie over van Thijs Dallinga van Excelsior (11 goals).

Dordrecht kwam, na twee gemiste kansen van de Belg Jacky Donkor (over en naast), op 0-1 via diens landgenoot Mathis Suray. Mühren maakte er in zijn eentje 4-1 van: hij strafte defensief geklungel van Toine van Huizen af, benutte twee penalty's en schoot op aangeven van Calvin Twigt van dichtbij binnen.

Suray deed nog wat terug voor Dordt. De thuisploeg speelde toen al met tien man door een tweede gele kaart voor rechtsback Denso Kasius.