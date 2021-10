Zwemster Toussaint boekt opnieuw wereldbekerzege en lijkt klaar voor EK

Zwemster Kira Toussaint heeft in Russische Kazan haar derde wereldbekerzege op rij op de 100 meter rugslag geboekt. Kort voor de start van de EK kortebaan in hetzelfde bad tikte de 27-jarige Nederlandse als eerste aan in 55,42.

Wereldrecord

De 23-jarige Australiër Kyle Chalmers zwom met 44,84 een wereldrecord op de 100 vrij. De Fransman Amaury Leveaux had het wereldrecord bijna dertien jaar in handen gehad met 44,94. Jesse Puts tikte als zesde aan in 47,10.