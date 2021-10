Saudi-Arabië zet Libanese ambassadeur uit vanwege uitspraken minister

De Saudische regering zet de ambassadeur van Libanon het land uit, hebben staatsmedia bekendgemaakt. De Libanese diplomaat heeft nog 48 uur om het land te verlaten. De Saudische ambassadeur in Beiroet moet op zijn beurt zo snel mogelijk terugkomen naar Saudi-Arabië. Ook heeft de regering de import vanuit Libanon stopgezet.

Aanleiding voor de diplomatieke maatregelen zijn uitspraken van de Libanese Informatieminister Kordahi over de militaire interventie in Jemen, die in 2015 begon onder leiding van onder meer Saudi-Arabië. In een televisie-interview in augustus beschreef hij die oorlog als "absurd". Ook sprak hij van agressie van Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Beelden van het gesprek gingen deze week rond op sociale media. Ten tijde van het interview was Kordahi overigens nog geen minister: dat werd hij pas in september, na een carrière als tv-presentator.

In Jemen strijden Houthi-rebellen, gesteund door Iran, tegen de regering, die wordt gesteund door Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Verenigde Naties hebben de oorlog aangeduid als de grootste humanitaire crisis ter wereld.

De Libanese premier Mikati zegt dat hij de Saudische maatregelen betreurt, maar dat hij blijft werken aan het herstellen van de onderlinge relatie.

Hezbollah

De spanningen tussen Saudi-Arabië en Libanon waren de laatste tijd al opgelopen, schrijft onder meer Al Jazeera. Dat heeft met name te maken met de invloed van de militante strijdgroep Hezbollah in Libanon, die volgens Saudi-Arabië te groot wordt. Minister Kordahi sympathiseert met een politieke partij die in verband wordt gebracht met Hezbollah.

Saudi-Arabië ziet Hezbollah als terroristische beweging, net als overigens veel andere landen. De Europese Unie heeft de militaire tak van de beweging in 2013 op de terreurlijst gezet.

Libanon kampt al jaren met economische crises en politieke spanningen. Door de verwoestende explosie vorig jaar in de haven van de hoofdstad Beiroet is de crisis in het land nog verergerd.