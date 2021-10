'Franse opsporingsdienst onderzoekt fusie Suez en Veolia'

De Franse opsporingsdienst Parquet National Finacier (PNF) is een onderzoek begonnen naar politieke inmenging bij een megafusie in de afvalwereld. Dat schrijven Franse media op basis van een justitiële bron.

De Franse afvalreus Veolia kocht begin dit jaar branchegenoot Suez voor zo'n 13 miljard euro. PNF, de dienst die belast is met de bestrijding financiële criminaliteit en corruptie, doet nu onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van dat overnamebod.

Een van de belangrijkste verdachten bij de zaak zou topambtenaar Alexis Kohler zijn. Hij is secretaris-generaal van het Elysee en heeft daarmee een ambtelijke topfunctie op het presidentieel paleis. Kohler zou gelobbyd hebben bij energiebedrijf Engie om de aandelen van Suez die dat bedrijf had te verkopen aan Veolia. Engie bezat bijna 30 procent van Suez.

Nederlandse afvalverwerking

Vlak na de overname dienden verschillende vakbonden al een klacht in vanwege deze mogelijke bemoeienis vanuit regeringskring. 'We kunnen alleen maar blij zijn dat de klacht van de vakbonden serieus genomen is door de PNF", zegt vakbondsadvocaat Jean-Baptiste Soufron in Le Monde.

Suez en Veolia waren voor de fusie allebei actief in de Nederlandse afvalverwerking. De Nederlandse tak van Suez is als onderdeel van de fusie verkocht aan het Duitse PreZero, de recyclingtak van Lidl-eigenaar Schwarz-groep.