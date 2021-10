Limburgse derby MVV-Roda gestaakt: vuurwerk, ongeregeldheden en ingrijpen ME

De wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade in de eerste divisie is vanwege ongeregeldheden gestaakt. Scheidsrechter Joey Kooij besloot de wedstrijd vlak voor rust stil te leggen omdat er vuurwerk werd gegooid. Na een half uur pauze werd het duel definitief gestaakt.

Fakkels gingen van het uitvak met Roda JC-supporters naar MVV-fans langs de railing aan de zijkant en andersom. Supporters bleven elkaar ook na het stilleggen belagen en ook werd het veld betreden. Zelfs een deur belandde op het veld. De ME greep in op het veld en op tribune.

'We zijn helemaal gek geworden'

"Het begon al in de 16de minuut", zei arbiter Kooij na afloop tegen ESPN. "Toen werd een spelers van MVV bekogeld bij het nemen van een corner. Toen hebben we laten omroepen en was het lang rustig. Tot de 42ste minuut. Toen begon de ellende met vuurwerk en ongeregeldheden. De burgemeester (Annemarie Penn-te Strake) heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt om definitief te staken."

Dit gaat nergens over, we zijn helemaal gek geworden", reageerde Roda-trainer Jurgen Streppel tegen ESPN. "Voetbal moet een feest zijn", zei MVV-coach Klaas Wels. "Spijtig voor het betaalde voetbal." De stand bij de Limburgse derby in De Geusselt was 0-0.